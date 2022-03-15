Оккупанты начали формирование карательных органов в Луганской области

Служба безопасности Украины зафиксировала преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности формирование карательных органов.

В частности, СБУ зафиксировало формирование карательных органов на временно оккупированных территориях. Злоумышленников задержали.

К теме В ВСУ рассказали о дальнейших планах относительно мобилизации

СБУ установило, что в такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" оккупированных территорий.

В течение суток работники СБУ обнаружили и задержали 60 коллаборантов и 20 вражеских диверсионно-расследовательских групп в разных регионах.

Другие преступления, обнаруженные СБУ за сутки

В Черкасской области: СБУ схватила информатора, которая работала на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и техники ВСУ.

В Кировоградской области: СБУ уличила мужчину, который с территории Украины работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ.

В Закарпатской области: СБУ задержала местного жителя, который организовал канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.

Ранее СБУ также поймала наводчиков российской артиллерии в Луганской области и в Северодонецке. Они помогали рашистам обстреливать город.

"Азов" ликвидировал генерала-майора российской армии – смотреть видео