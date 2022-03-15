Зокрема, СБУ зафіксувало формування каральних органів на тимчасово окупованих територіях. Зловмисників затримали.

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СБУ встановило, що до таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" окупованих територій.

Загалом, протягом добу працівники СБУ виявили і затримали 60 колаборантів і 20 ворожих диверсійно-розслідувальних груп у різних регіонах.

Інші злочини, які виявили СБУ за добу

У Черкаській області: СБУ схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

У Кіровоградській області: СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.

У Закарпатській області: СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

Раніше СБУ також зловила навідників російської артилерії на Луганщині, у Сєвєродонецьку. Вони допомагали рашистам обстрілювати місто.

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