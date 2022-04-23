Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях трех областей Украины

Россияне приступили к принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Под организованную оккупантами принудительную мобилизацию попали, в частности, украинские медики. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 23 апреля.

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Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины

В сообщении украинской разведки говорится, что в частности в городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал первичной медико-санитарной помощи оккупанты принудительно отправляют на передовую. Они вынуждены оказывать первую медицинскую помощь раненым россиянам – в случае отказа им угрожают расстрелом.

Кроме того, оккупантами начаты мобилизационные мероприятия среди молодежи среди местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской области.

Оккупанты почти полностью перекрыли возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничен также выезд в сторону России. Это враг делает с целью обеспечения именно мобилизационных мер.

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Между тем, в Запорожской области российские военные и работники ФСБ ищут людей призывного возраста. В разведке отмечают, что ими планируют пополнить состав боевых подразделений России на наиболее проблемных направлениях.

В ГУР МО подчеркнули, что такие мероприятия оккупанты осуществляют несмотря на преимущественно проукраинскую настроенность населения и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.

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