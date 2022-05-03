Российские захватчики в Мариуполе приступили к штурму "Азовстали", подтверждают мариупольские защитники. Перед штурмом оккупанты несколько часов бомбили завод.

По подтвержденным данным, которые предоставили азовцы 24 каналу, россияне сейчас пытаются штурмовать "Азовсталь".

Важно Планы РФ по Югу и уничтоженные вражеские БПЛА на миллионы долларов: основное за 69 день войны

Информацию о штурме россиян подтверждает журналист Андрей Цаплиенко.

Оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода,

– сообщил Цаплиенко.

Больше деталей о нападении оккупантов нет.

В результате вчерашних обстрелов завода погибли 2 мирные женщины.

Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продолжения эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!

– написали азовцы.

Что происходило в Мариуполе: основное

Более месяца российская сторона срывала все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя. Частично местные жители пытались выбраться из заблокированного города на собственном транспорте, рискуя жизнью.

В течение последних дней удалось наработать механизм, который позволил бы организованно эвакуировать мирное население, в частности с "Азовстали", где многие гражданские скрывались от бомбардировок вместе с защитниками Мариуполя. Среди них – дети, женщины и старики.

Из Мариуполя согласовали эвакуационные коридоры. С 1 мая мирные жители Мариуполя могли выехать по зеленым коридорам в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию. В тот же день поехали первые эвакуационные автобусы. 2 мая также проводилась эвакуация мариупольцев.

По состоянию на 11 часов утра, в Запорожье доехали пока только 3 эвакуационные автобусы из 14. Много мариупольцев ждут эвакуации из Бердянска, и российские захватчики постоянно срывают ее. Некоторые из людей ждут эвакуации уже более 2 недель.

Днем 2 мая российские оккупанты снова начали бомбить завод "Азовсталь", где находятся украинские защитники полка "Азов" и гражданское население Мариуполя. Захватчики обстреливали завод из всего, что у них было: наземной, надземной и корабельной артиллерии, а также танков и минометов.

В результате вражеского обстрела 2 мая на территории завода произошел пожар.

После масштабных обстрелов "Азовстали" украинские защитники сообщили о гибели 2 гражданских женщин.

Сейчас оккупанты хотят взять "Азовсталь" штурмом, не брезгая никакими методами.

Смотрите также: мэр Мариуполя умоляет о помощи: нет еды, почти нет воды, лекарств