Оккупанты начали штурм "Азовстали"
Российские захватчики в Мариуполе приступили к штурму "Азовстали", подтверждают мариупольские защитники. Перед штурмом оккупанты несколько часов бомбили завод.
По подтвержденным данным, которые предоставили азовцы 24 каналу, россияне сейчас пытаются штурмовать "Азовсталь".
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Информацию о штурме россиян подтверждает журналист Андрей Цаплиенко.
Оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода,
– сообщил Цаплиенко.
Больше деталей о нападении оккупантов нет.
В результате вчерашних обстрелов завода погибли 2 мирные женщины.
Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продолжения эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!
– написали азовцы.
Что происходило в Мариуполе: основное
Более месяца российская сторона срывала все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя. Частично местные жители пытались выбраться из заблокированного города на собственном транспорте, рискуя жизнью.
- В течение последних дней удалось наработать механизм, который позволил бы организованно эвакуировать мирное население, в частности с "Азовстали", где многие гражданские скрывались от бомбардировок вместе с защитниками Мариуполя. Среди них – дети, женщины и старики.
- Из Мариуполя согласовали эвакуационные коридоры. С 1 мая мирные жители Мариуполя могли выехать по зеленым коридорам в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию. В тот же день поехали первые эвакуационные автобусы. 2 мая также проводилась эвакуация мариупольцев.
- По состоянию на 11 часов утра, в Запорожье доехали пока только 3 эвакуационные автобусы из 14. Много мариупольцев ждут эвакуации из Бердянска, и российские захватчики постоянно срывают ее. Некоторые из людей ждут эвакуации уже более 2 недель.
Днем 2 мая российские оккупанты снова начали бомбить завод "Азовсталь", где находятся украинские защитники полка "Азов" и гражданское население Мариуполя. Захватчики обстреливали завод из всего, что у них было: наземной, надземной и корабельной артиллерии, а также танков и минометов.
В результате вражеского обстрела 2 мая на территории завода произошел пожар.Важно! После масштабных обстрелов "Азовстали" украинские защитники сообщили о гибели 2 гражданских женщин.
Сейчас оккупанты хотят взять "Азовсталь" штурмом, не брезгая никакими методами.
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