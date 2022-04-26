Оккупанты начали выжигать мирное население Луганщины адским оружием

На Луганском направлении враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное, развить наступление в направлении Северодонецка. Успеха не имел, понес потери. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Сеятели смерти

Российская Федерация, страна-оккупант, избрала тактику создания искусственного геноцида и голодомора на территориях, подконтрольных ВСУ. В настоящее время ведется прицельный огонь по базам хранения продуктов и магазинам, обеспечивающим гражданское население товарами первой необходимости.

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Подтвердилась информация о применении систем дистанционного разминирования УР-07 при штурме жилых кварталов как Мариуполя, так и Рубежного. Это оружие неизбирательного действия, которое приводит к тотальным разрушениям и гибели гражданского населения. Эта информация подтверждена, причем подтверждена самими участниками незаконных вооруженных формирований.

Момент применения установки УР-77 "Метеорит" в жилом квартале Рубежного: видео

Установка УР-07М создана на базе шасси БМП-3. Кроме того, на ней размещена пусковая установка с удлиненным зарядом разминирования УЗУ-06 и УЗУ-06Д. Это позволяет пробивать коридор в минном поле на дальность от 340 метров до 1 километра, а его ширина может достигать нескольких десятков метров. В ВСУ на вооружении таких установок нет.

Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва снаряда, влияющей на детонатор мины.

Но, кроме своего основного предназначения, УР-07 М может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрепленных развалинах построек. При одновременном запуске и подрыве нескольких зарядов возникает эффект объемного взрыва, который способен расчистить любые руины, уничтожая при этом живую обороняющую силу.

Где "отличилось" адское оружие россиян

Аналогичные установки, а именно УР-77 уже применялись россиянами для подобных целей в первую чеченскую компанию на Северном Кавказе. Не обошлось без них и во время второй чеченской войны. В частности, в ходе боев за поселок Комсомольский.

В Сирии при наступлении сирийской и российской армий в районе Джобар было зафиксировано применение установок разминирования УР для уничтожения позиций отрядов оппозиции, закрепившихся в малоэтажной городской застройке.

В январе 2015 года "Правое Дело" обнародовало информацию о применении россиянами установки дистанционного разминирования УР-77 "Метеорит" во время штурма донецкого аэропорта.

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Под угрозой – тысячи жизней

Напомним, на днях аналитический отдел общественной инициативы "Правое Дело" обнародовал информацию о том, что местными источниками организации зафиксирована передислокация в оккупированный город Первомайск установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка", которая перемещалась вместе с другими типами вооружения и техники.

"Правое Дело" отмечало, что применение российскими оккупантами УР-07 М как конкретного вида обычного оружия по косвенному назначению будет считаться причинением чрезмерных повреждений объектам критической и гражданской инфраструктуры украинских городов.

Ее применение будет оказывать неизбирательное действие и может привести к численным жертвам среди гражданского населения города Попасна и города Рубежное.



Запретное оружие оккупанты применяли среди жилой застройки / Фото Дмитрия Снегирева

Теперь вся ответственность за последствия применения российскими оккупантами установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка" во время штурма города Рубежное лежит непосредственно на военно-политическом руководстве страны-оккупанта.

Этот факт еще раз свидетельствует о том, что украинское движение сопротивления работает плодотворно и эффективно, несмотря на сложную ситуацию на оккупированных территориях.

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