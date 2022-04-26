Сіячі смерті

Російська Федерація, країна-окупант, обрала тактику створення штучного геноциду й голодомору на територіях, підконтрольних ЗСУ. Наразі ведеться прицільний вогонь по базах зберігання продуктів і магазинах, які забезпечують цивільне населення товарами першої необхідності.

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Підтвердилась інформація про застосування систем дистанційного розмінування УР-07 під час штурму житлових кварталів як Маріуполя, так і Рубіжного. Це – зброя невибіркової дії, яка призводить до тотальних руйнацій і загибелі цивільного населення. Ця інформація підтверджена, причому підтверджена самими учасниками незаконних збройних формувань.

Момент застосування установки УР-77 "Метеорит" и житловому кварталі Рубіжного: відео

Установка УР-07М створена на базі шасі БМП-3. Крім того, на ній розміщена пускова установка із подовженим зарядом розмінування УЗП-06 і УЗП-06Д. Це дозволяє пробивати коридор у мінному полі на дальність від 340 метрів до 1 кілометра, а його ширина може сягати декількох десятків метрів. У ЗСУ на озброєнні таких установок немає.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху снаряда, яка впливає на детонатор міни.​

Але, крім свого основного призначення, УР-07 М може використовуватися для знищення живої сили противника в укріплених руїнах будівель. При одночасному запуску і підриві декількох зарядів виникає ефект об'ємного вибуху, який здатний розчистити будь-які руїни, знищуючи при цьому живу силу, яка їх обороняє.​

Де "відзначилася" пекельна зброя росіян

Аналогічні установки, а саме УР-77, вже застосовувалися росіянами для подібних цілей в першу чеченську компанію на Північному Кавказі. Не обійшлося без них і під час другої чеченської війни. Зокрема, в ході боїв за селище Комсомольське.

В Сирії під час наступу сирійської та російської армій в районі Джобар було зафіксовано застосування установок розмінування УР для знищення позицій загонів опозиції, які закріпилися в щільній малоповерховій міській забудові.

В січні 2015 року "Права Справа" оприлюднила інформацію про застосування росіянами установки дистанційного розмінування УР-77 "Метеорит" під час штурму донецького аеропорту.

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Під загрозою – тисячі життів

Нагадаю, днями аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа" оприлюднив інформацію про те, що місцевими джерелами організації зафіксована передислокація в окуповане місто Первомайськ установки дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка", яка переміщувалася разом із іншими типами озброєння та техніки.

"Права Справа" наголошувала, що застосування російськими окупантами УР-07 М як конкретного виду звичайної зброї за непрямим призначенням буде вважатися таким, що завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної та цивільної інфраструктури українських міст.

ЇЇ застосування матимє невибіркову дію і можє призвести до чисельних жертв серед цивільного населення міста Попасна і міста Рубіжне.



Заборонену зброю окупанти застосовували посеред житлової забудови / Фото Дмитра Снєгирьова

Наразі вся відповідальність за наслідки застосування російськими окупантами установки дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка" під час штурму міста Рубіжне лежить безпосередньо на військово-політичному керівництві країни-окупанта.

Цей факт ще раз свідчить про те, що український рух спротиву працює плідно й ефективно, незважаючи на доволі складну ситуацію на окупованих територіях.

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