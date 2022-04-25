Апетити Кремля зростають

Це показово тим, що Сергій Кирієнко останні п'ять років відповідав перед Кремлем за внутрішньополітичні процеси в РФ.

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Згідно з інформацією від "Східної правозахисної групи" та "Інституту стратегічних досліджень і безпеки", візит Кирієнка на окуповані території України пов'язаний із проведенням фінальної інспекції з підготовки до так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В останні три тижні там проходили соціологічні опитування серед місцевого населення, які були спрямовані на формування громадської думки серед місцевих жителів щодо позитивного ставлення до РФ.

Ці соціологічні опитування супроводжувалися постійними візитами на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей після 22 лютого 2022 року представників незаконних військових формувань, які проводили колективні зустрічі з місцевими жителями захоплених міст та проводили зустрічі з представниками окупаційних органів "влади", які погодилися співпрацювати із РФ.

Окремо варто зазначити, що активність депутатів Державної думи РФ, які напередодні візиту Кирієнка були присутні практично в кожному населеному пункті окупованої території.

Розкол у "партії війни"

З початком військової агресії проти України у 2022 році, в політичних колах РФ йшло постійне протистояння між двома провладними групами Кремля, які однаково негативно ставляться до України. Але одна група виступає за менш радикальний сценарій війни, а інша – за максимальне знищення України та української нації.

Менш радикальна група Кремля просто боїться втрати своїх фінансових накопичень, посилення санкцій, зміни політичної ситуації в РФ, яка неминуче призведе до зміни політичних еліт й чиновників найвищого рангу. Радикальніша група Кремля намагається показати Путіну, що саме вони готові до радикальних дій обраного ним курсу, а також демонструє лояльність і вірність президенту РФ.

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До радикальної групи Кремля входять:

Заступник голови Адміністрації президента РФ – Сергій Кирієнко .

. Заступник голови Ради безпеки РФ – Дмитро Медведєв .

. Заступник Ради федерації та секретар генеральної ради "Єдиної Росії" – Андрій Турчак .

. Спікер Державної думи РФ (нижня палата парламенту РФ) – В'ячеслав Володін .

. Очільник Чечні – Рамзан Кадиров .

. Міністр оборони РФ – Сергій Шойгу.

У менш радикальну групу Кремля входять:

Голова Адміністрації президента РФ – Антон Вайно .

. Голова Ради безпеки РФ – Микола Патрушев .

. Голова Служби зовнішньої розвідки РФ – Сергій Наришкін .

. Прем'єр-міністр РФ – Михайло Мішустін.

Заступник голови Адміністрації президента РФ та прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков .

. Заступник голови Адміністрації президента РФ – Дмитро Козак.

Це далеко не повний список протиборчих груп впливу в Кремлі. Кожна з груп має своїх підконтрольних чиновників у політичних і силових структурах РФ. Обидві групи хочуть знищення України, але менш радикальна група перебуває на керівних посадах і хоче зберегти за собою свої пости, тоді як друга група обіймає в основному посади заступників і хоче зійти на трон перших керівників. У цьому і є меркантильне протиборство двох груп.

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Якщо повертатися до візиту Сергія Кирієнка до окупованого Донбасу, то основна його мета – це проведення фінальної інспекції щодо готовності проведення так званого "референдуму" щодо входження до складу РФ так званих псевдореспублік з деякими окупованими РФ населеними пунктами Харківської та Запорізької областей.

Але є деякі проблеми для РФ. Адже незаконні військові формування з їх так званими "конституціями" створені в межах Луганської та Донецької областей. І якщо РФ зважиться на анексію населених пунктів Харківської та Запорізької областей, то незаконні збройні формування псевдореспублік ухвалять відповідні постанови, що буде індикатором у намірах Кремля анексувати додаткові території.

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Також візит Кирієнка свідчить про те, що тепер саме він курирує питання Донбасу. Раніше цим займався заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак та начальник управління Адміністрації президента РФ з прикордонного співробітництва Олексій Філатов.

До речі, нещодавно діяльність управління Адміністрації президента РФ з прикордонного співробітництва змінили. До грудня 2021 року це управління називалося так: "управління з прикордонного співробітництва з країнами СНД, Абхазією, Південною Осетією та Україною", а тепер називається просто з прикордонної співпраці.

Також діяльність нового управління спрямована на транскордонну співпрацю з європейськими регіонами, а не із СНД. Ця зміна показує, що Кремль вже змінює діяльність своїх внутрішніх підрозділів із прицілом розширення кордонів РФ.

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