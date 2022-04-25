Чорні клуби диму піднімаються над містом, я такі бачила, коли у Львові ракета прилетіла до складу з паливом.

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Сирена виє, як в українських містах

І сирена повітряної тривоги виє, як у всіх українських містах останні два місяці. Ми до неї давно звикли. Нафтобаза горить? Ай-ай-яй, як недобре.

І ще артилерійський склад палає? От, невдача. Туди, за чутками, тільки недавно нові запаси підвезли, щоб продовжувати бомбити українців. Кажуть, що покурили в недозволеному місці недбалі співробітники, в Росії таке часто останнім часом трапляється.

Важливо У Путіна залишився останній козир

Росіяни, війна приходить у ваші міста

Ох, ці курці, Москву потопили, Брянськ підпалили.

Так буває, знаєте, коли ваш цар розв'язує війну на території чужої країни, а ви її підтримуєте. Бомбить мирні міста два місяці, вбиваючи тримісячних немовлят, а ви радієте. Війна рано чи пізно з екранів телевізорів приходить до ваших міст.

Зустрічайте. Доброго ранку понеділка.

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