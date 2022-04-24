Але він із тією самою кам'яною самовпевненістю всіх радянських дипломатів, тим самим голосом із хрипотцем говорив на початку лютого, що воювати з Україною Росія не буде. Так що, одного разу збрехавши…

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Ядерний Армагеддон

Але тут треба ясно розуміти, що у Будапештському меморандумі від 5 грудня 1994 року, підписаному Єльциним, Кучмою, Клінтоном та Мейджором, є 4 пункт.

У ньому йдеться:

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН щодо надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не матиме ядерної зброї, якщо Україна стане об'єктом загрози агресії із застосуванням ядерної зброї.

У сьогоднішніх обставинах всебічної західної військової допомоги Україні та вічного російського veto у Раді безпеки, це означає лише одне.

Відразу після застосування Росією ядерної зброї в Україні, якщо зброя ця буде тактичною, США та Великобританія передадуть Україні аналогічну ядерну зброю для самозахисту. Не більше й не менше. А якщо Путін наважиться застосувати "Воєводу" чи "Сармат", то розпочнеться ядерний Армагеддон.

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Путін не має перспектив в Україні / Фото Getty Images

Путін хотів узяти Захід "на слабко"

Захід уже сказав не менш рішуче, ніж Путін на початку агресії, коли лякав тих, хто забажає йому завадити, що він, Захід, не допустить перемоги Путіна ніколи. А коли англосакси кажуть "never", це і значить never. Путін хотів узяти "на слабко" Захід. Тепер його самого ставлять перед фактом непереборної сили.

Чи наважиться російський диктатор, який нині програє війну з "неіснуючою країною, створеною Леніним", спробувати подолати цю силу колективного Заходу, чи дозволить російська тремтлива "еліта" зробити йому цю спробу, покаже майбутнє. І майбутнє недалеке.

Ресурсів Росії, що перебуває під санкціями, самотньою у своєму агресивному ражі, не вистачить на якусь довгу війну. А ось у найрозвиненіших країн світу вистачить ресурсів для підтримки України – ресурсів і військових, і фінансових, і дипломатичних.

Я не бачу у російської агресії в Україні жодних позитивних для Путіна перспектив. Жодної. Інша річ, що буде з Росією, коли Путін мимоволі піде з України. Але це тема особливої розмови. Її відкладемо на майбутнє.

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