Но он с той же каменной самоуверенностью всех советских дипломатов, тем же голосом с хрипотцой говорил в начале февраля, что воевать с Украиной Россия не будет. Так что, единожды совравши…

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Ядерный Армагеддон

Но здесь надо ясно понимать, что в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года, подписанном Ельциным, Кучмой, Клинтоном и Мейджором, есть 4 пункт.

Он гласит:

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

В сегодняшних обстоятельствах всесторонней западной военной помощи Украине и вечного русского veto в Совбезе, это означает только одно.

Сразу же после применения Россией ядерного оружия в Украине, если оружие это будет тактическим, США и Великобритания передадут Украине аналогичное ядерное оружие для самозащиты. Не больше, не меньше. А если Путин решится применить "Воеводу" или "Сармата", то начнется ядерный Армагеддон.

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У Путина нет перспектив в Украине / Фото Getty Images

Путин хотел взять Запад "на слабо"

Запад уже сказал не менее решительно, чем Путин в начале агрессии, когда стращал тех, кто пожелает ему помешать, что он, Запад, не допустит победы Путина никогда. А когда англо-саксы говорят "never", это и значит never. Путин хотел взять "на слабо" Запад. Теперь его самого ставят перед фактом непреодолимой силы.

Решится ли российский диктатор, проигрывающий ныне войну с "несуществующей страной, созданной Лениным", попытаться преодолеть эту силу коллективного Запада, позволит ли российская дрожащая "элита" сделать ему эту попытку, покажет будущее. И будущее недалекое.

Ресурсов России, находящейся под санкциями, одинокой в своем агрессивном раже, не хватит на сколь-либо долгую войну. А вот у самых развитых стран мира хватит ресурсов для поддержания Украины – ресурсов и военных, и финансовых, и дипломатических.

Я не вижу у российской агрессии в Украине никаких позитивных для Путина перспектив. Ни одной. Иное дело, что будет с Россией, когда Путин поневоле уйдет из Украины. Но это тема особого разговора. Его отложим на будущее.

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