Це реальні наміри Росії. Путіну критично потрібні Південь України та Донбас, які можна назвати "новоросією" і включити до нової союзної держави, яка мавпуватиме СРСР.

Читайте ООН підписала собі вирок через Маріуполь

Новий СРСР

Путін мріє створити нову версію СРСР до 30 грудня, тобто до 100-ї річниці Союзу. Йому це потрібно не тільки для власного місця у підручниках пропаганди: ні, він в це, на жаль, вірить. Включити до цієї "союзної держави" він хотів би Білорусь, Казахстан, нас – Україну і весь тераріум з карликів-уродців: Абхазії, Осетії, Придністров'я, "незалежного Донбасу".

На пострадянському просторі виявилося можливим "обламати" всіх, крім України. Тому як мінімум Путіну потрібна так звана "новоросія", не кажучи вже про бажання монополізувати Чорне море.

Путін придумав свій план щодо інших країн / Фото Getty Images

Важливо У Путіна залишився останній козир

Путін хоче бути схожим на Катерину II

Росія хоче зробити у 21 столітті те, що вона вже зробила у 18-му. Тактика Росії ніяк не змінилася – українців знову зачищають і переселяють до Росії. Наприкінці 18 століття козаків переселили на Кубань, щоб боротися з кавказькими народами, тепер кадировців посилають до нас.

Путін дуже хоче бути схожим на Катерину II. Це без шансів: тоді імперія формувалася, тепер розпадається і це вже назавжди. Але агонія імперії звіряча, і саме ми маємо її припинити: це наша історична місія. Це і називається боротьба Добра зі Злом.

Також цікаво – Генерали хотіли відмовити Путіна від наступу: дивіться відео