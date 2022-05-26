Оккупанты наконец-то признались, ради чего устроили ад в Мариуполе

Россия вывозит из Мариуполя кораблями награбленный у Ахметова металл. Наконец-то стало понятно, ради чего разрушили полумиллионный город и убили тысячи его жителей – ради банального мародерства.

"Асвабадители" держат карманы широко

Что бы там ни лгали российские власти и ее обслуга, какими бы наивысшими целями не объясняли нападение на Украину, реальный смысл войны – разграбление захваченных территорий. Из Херсонской области вывозят агропродукцию, из разрушенного Мариуполя – металл.

Не пропустите Какой диагноз России кроется за кражей Крыма

Вся чепуха о "помощи Донбасса" и "денацификации" – на самом деле просто ложь для отвода глаз.

Каждый, кто поддерживает карательную операцию РФ, выступает именно за вот это ограбление Украины российской верхушкой, озверевшей от алчности и крови.



Российские пропагандисты уже кичатся вывозом украинского имущества из Мариуполя / Фото из фейсбука Дениса Казанского

Если в целом Россия терпит из-за тупой захватнической войны только колоссальный ущерб, то высокопоставленные должностные лица-мародеры получили шанс озолотиться на войне.

Обратите внимание – оккупанты отменили каникулы для детей в Мариуполе: смотрите видео