Оккупанты накрыли "Градом" Приволье: погибли 2 детей

7 мая 2022 , 20:25
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телеграмм Сергея Гайдая

Российские оккупанты обстреляли из градов Приволье в Луганской области. Враг убил двоих детей.

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что после обеда в субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в дом.

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Российские убийцы накрыли "градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще двое детей – тяжело ранены,
– заявил Гайдай.

Что известно о погибших и пострадавших

Глава ОВА рассказал, что после обстрела городом в поисках возможных жертв ездила группа быстрого реагирования "Луганск-1". К сожалению, на одной из улиц обнаружили два тела. Во дворе лежали погибшие мальчики. Одному из них было 14 лет, другому – 11 лет.

Гайдай также сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека: две девочки (12 и 18 лет) и 69-летняя женщина.

На месте трагедии работают правоохранители. Гайдай отметил, что количество жертв может возрасти. Глава ОВА подчеркнул: россияне забирают жизнь у будущего – у деток.

Гайдай призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться.

Россияне убивают украинских детей: страшная статистика

Утром 7 мая Офис Генпрокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 223 украинских ребенка. Кроме того, тогда было известно о по меньшей мере 410 раненых. После обстрелов Приволья эти цифры уже выросли.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области. Далее – в Киевской области.

Количество детей, пострадавших от агрессии России:

  • в Донецкой области – 139;
  • Киевской – 116;
  • Харьковской – 98;
  • Черниговской – 68;
  • Херсонской – 46;
  • Николаевской – 44;
  • Луганской – 37;
  • Запорожской – 27;
  • Сумской – 17;
  • Житомирской – 15;
  • в Киеве – 16.
Важно! Гайдай сообщил, что по состоянию на 6 мая ситуация в Луганской области очень непростая. Российские захватчики обстреливают территорию днем ​​и ночью. Сейчас в Луганской области готовятся к мощному наступлению . Гайдай прогнозирует, что в ближайшие дни оккупанты бросят усилия для того, чтобы прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную.

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Автор: Мар'яна Бекало