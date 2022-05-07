Оккупанты накрыли "Градом" Приволье: погибли 2 детей
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Российские оккупанты обстреляли из градов Приволье в Луганской области. Враг убил двоих детей.
Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что после обеда в субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в дом.
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Российские убийцы накрыли "градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще двое детей – тяжело ранены,
– заявил Гайдай.
Что известно о погибших и пострадавших
Глава ОВА рассказал, что после обстрела городом в поисках возможных жертв ездила группа быстрого реагирования "Луганск-1". К сожалению, на одной из улиц обнаружили два тела. Во дворе лежали погибшие мальчики. Одному из них было 14 лет, другому – 11 лет.
Гайдай также сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека: две девочки (12 и 18 лет) и 69-летняя женщина.
На месте трагедии работают правоохранители. Гайдай отметил, что количество жертв может возрасти. Глава ОВА подчеркнул: россияне забирают жизнь у будущего – у деток.
Гайдай призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться.
Россияне убивают украинских детей: страшная статистика
Утром 7 мая Офис Генпрокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 223 украинских ребенка. Кроме того, тогда было известно о по меньшей мере 410 раненых. После обстрелов Приволья эти цифры уже выросли.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области. Далее – в Киевской области.
Количество детей, пострадавших от агрессии России:
- в Донецкой области – 139;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 98;
- Черниговской – 68;
- Херсонской – 46;
- Николаевской – 44;
- Луганской – 37;
- Запорожской – 27;
- Сумской – 17;
- Житомирской – 15;
- в Киеве – 16.