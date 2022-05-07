Оккупанты накрыли "Градом" Приволье: погибли 2 детей

Российские оккупанты обстреляли из градов Приволье в Луганской области. Враг убил двоих детей.

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что после обеда в субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в дом.

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Российские убийцы накрыли "градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще двое детей – тяжело ранены,

– заявил Гайдай.

Что известно о погибших и пострадавших

Глава ОВА рассказал, что после обстрела городом в поисках возможных жертв ездила группа быстрого реагирования "Луганск-1". К сожалению, на одной из улиц обнаружили два тела. Во дворе лежали погибшие мальчики. Одному из них было 14 лет, другому – 11 лет.

Гайдай также сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека: две девочки (12 и 18 лет) и 69-летняя женщина.

На месте трагедии работают правоохранители. Гайдай отметил, что количество жертв может возрасти. Глава ОВА подчеркнул: россияне забирают жизнь у будущего – у деток.

Гайдай призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться.

Россияне убивают украинских детей: страшная статистика

Утром 7 мая Офис Генпрокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 223 украинских ребенка. Кроме того, тогда было известно о по меньшей мере 410 раненых. После обстрелов Приволья эти цифры уже выросли.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области. Далее – в Киевской области.

Количество детей, пострадавших от агрессии России:

в Донецкой области – 139;

Киевской – 116;

Харьковской – 98;

Черниговской – 68;

Херсонской – 46;

Николаевской – 44;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

Житомирской – 15;

в Киеве – 16.

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