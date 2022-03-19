Оккупанты накрывают "Градами" целые улицы на Луганщине, – жуткое видео
19 марта 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
Целая улица города Кременная уничтожена российскими "Градами". Оккупанты намеренно накрывают жилые дома снарядами, убивая мирных жителей.
Об обстрелах мирных кварталов сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В результате обстрелов "Градами" целая улица Кременной уничтожена.
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Оккупанты обстреляли город утром 18 марта. Вблизи жилых домов нет никаких военных объектов, блокпостов и объектов инфраструктуры, отмечает Гайдай.
Рашисты намеренно обстреливают жилые кварталы, где живут мирные граждане,
– написал он.
Что осталось от улицы Кременной: смотрите видео
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