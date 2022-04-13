Оккупанты нанесли 53 удара по Харьковщине: пострадали 22 человека, среди них 3 детей

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население, в том числе в Харькове. Город с первого дня войны подвергается атакам.

Только в течение вчерашних суток, 12 апреля, оккупанты нанесли около 53 ударов с артиллерии и РСЗО. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По информации главы области, в результате обстрелов пострадали 22 мирных жителя, среди них 3 детей.

К сожалению, без погибших не обошлось. Авиаудары стали причиной смерти 7 человек.

Двухлетний мальчик погиб от обстрелов накануне

Двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице. Мы ничего не простим! Враг действует жалкими методами, терроризируя гражданских,

– заявил Синегубов.

В то же время, он заверил, что Вооруженные Силы Украины держат позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружение.

Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие,

– сообщил глава ОВА.