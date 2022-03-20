Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирщине: есть травмированные – ужасные фото последствий

Украина уже 25 сутки оказывает решительное сопротивление фашистам. 20 марта оккупанты нанесли очередной авиаудар по Житомирщине.

Под обстрелы попали населённые пункты Коростенского района. Ужасные фото последствий обнародовала ГСЧС Украины на своей странице в телеграмме.

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Последствия авиаудара оккупантов

В результате авиаудара оккупантов было повреждено 13 зданий. Кроме того, по предварительным данным ГСЧС, травмированы три человека. О погибших никакой информации нет.

Чрезвычайщикам уже удалось ликвидировать пожары, возникшие в результате авиаудара рашистов. В настоящее время ГСЧС продолжает разбирать завалы на месте поврежденных зданий.

Последствия авиаудара оккупантами по Житомирщине 20 марта / Фото ГСЧС Украины

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