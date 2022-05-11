Оккупанты нанесли авиаудар по Полтавщине

Российские военные под вечер 11 мая нанесли авиаудар по Полтавщине. Информацию о жертвах или пострадавших еще не устанавливают.

О вражеском ударе по области в 20:50 сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. Ракету выпустили по Полтавскому району.

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Полтавский район. Ракетный удар из вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших,

– написал чиновник.

Больше информации он не сообщил.

Кстати, во время воздушной тревоги, продолжавшейся на Полтавщине в обед, телеграм-каналы сообщали о вражеских "прилетах". Однако местные власти успокоили население и опровергли эту информацию. Ведь на самом деле громкими звуками были обучающие стрельбы. Они продлятся в регионе до 13 мая с 8:00 до 14:00.

Лунин призвал местных жителей верить только официальной информации, которую он сам распространяет в своем телеграм-канале.

11 мая атаковали и Одесскую область

Российские оккупанты утром 11 мая в очередной раз атаковали Одесскую область. Известно, что враг выпустил по региону крылатую ракету. К счастью, украинским силам ПВО удалось сбить ее над морем.

Заметим, от ракетных обстрелов в последнее время больше всего страдает именно Одесская область. Только за сутки 9 мая оккупанты выпустили по области 7 ракет, попавших в объекты гражданской инфраструктуры.

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Ситуация на фронте: последние новости

ВСУ освободили от российской авиации поселок Питомник Харьковской области. Там россияне перешли от наступления в оборону.

Оккупанты стягивают в приграничные регионы системы ПВО. Кроме того, враг активно совершает демонстрационные действия.

Руководство российской армии сообщило некоторым своим подразделениям нелестную новость – ротации до конца так называемой "спецоперации" не будет.

Путинская армия пытается создать условия для наступления на Славянском направлении.

На Донецком направлении враг пытается установить контроль за Рубежным и захватить Лиман. Кроме того, оккупанты штурмовали Орехово и Тошковку, но, к счастью, захватить их не смогли.

На тему смотрите видео о потерях российской армии на войне против Украины по состоянию на утро 11 мая: