Оккупанты нанесли авиаудар по складу зерновых на Житомирщине: фото последствий

В поселке Народичи Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по зерновому складу. В результате удара вспыхнул пожар.

К счастью, пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет. Оккупанты попали в склад утром 18 марта.

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Спасателями ликвидирован пожар в здании зерносклада частного сельхозобщества. После нанесенного врагом авиаудара здание, где хранились зерновые, разрушилось, впыхнули перекрытия и кровля на площади 500 квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Удар по складу зерна / Фото ГСЧС

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