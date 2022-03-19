Оккупанты нанесли авиаудар по складу зерновых на Житомирщине: фото последствий
19 марта 2022 , 10:37Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В поселке Народичи Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по зерновому складу. В результате удара вспыхнул пожар.
К счастью, пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет. Оккупанты попали в склад утром 18 марта.
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Спасателями ликвидирован пожар в здании зерносклада частного сельхозобщества. После нанесенного врагом авиаудара здание, где хранились зерновые, разрушилось, впыхнули перекрытия и кровля на площади 500 квадратных метров,
– говорится в сообщении.
Удар по складу зерна / Фото ГСЧС
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