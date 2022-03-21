Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по общевойсковому полигону на Ровненщине.

Об этом сегодня, 21 марта, около 7:40 утра сообщил руководитель Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Он добавил, что на месте работает спецкомиссия. Детали власти обещают предоставить позже.