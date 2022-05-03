Оккупанты нанесли первый ракетный удар по Закарпатью

Впервые за полномасштабную войну на Закарпатье прилетел вражеский снаряд. В Закарпатской ОВА подтвердили прилет ракеты оккупантов.

В Закарпатской ОВА подтвердили прилет крылатой ракеты на территорию Закарпатья.

Важно Винница, Львов, Киев, Одесса, Днепропетровщина и Кировоградщина: по Украине раздаются взрывы

Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах. Просим всех не снимать видео и фото на месте происшествия,

– написал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Больше деталей о прилете ракеты нет.

За предыдущие 68 дней полномасштабной войны России против Украины на Закарпатье не прилетало ни одной ракеты. Жителей города просят не паниковать и идти в укрытие сразу после объявления воздушной тревоги.

Россияне продолжают обстреливать мирные города, цинично нанося удары крылатыми ракетами. От обстрелов страдают инфраструктура и сотни граждан по всей стране.

Взрывы по всей стране

Во время тревоги 3 мая, охватившей всю страну, во многих городах раздались взрывы.

По состоянию на 20.30 взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Кировоградской области и на Днепропетровщине. Взрывы прогремели почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги почти во всех областях Украины.

Информацию о взрывах уточняют. Следует следить за сообщениями местных администраций о взрывах и не паниковать.

Звуки взрывов в городах могли прозвучать и из-за работы ПВО. Например, в Виннице уже сообщили, что 2 крылатые ракеты оккупантов сбили силы противовоздушной обороны.

Однако, в любом случае, важно находиться в укрытиях, ведь наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-либо ракета или ее обломки упадут на населенные пункты. Никогда нельзя определить вперед, куда ударят оккупанты.

Последняя информация о взрывах, которые прогремели:

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за взрывов во Львове начались перебои со светом. По словам городского главы, подобные проблемы возникли в нескольких районах города.

Позже мэр уточнил, что российские ракеты повредили 2 подстанции, в результате чего перебои, собственно, и возникли.

Укрзализныця задержала поезда на подъезде во Львов.

В Кировоградской области местные власти сообщают о ракетных ударах. Вражеская ракета прилетела на территорию Долинской громады.

Воздушная тревога почти по всей стране продолжается.

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