Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: два человека погибли
14 марта 2022 , 10:13Читати новину українською
Источник:Суспільне Донбас
Сегодня ночью Краматорск стал одной из мишеней для ракет оккупантов. К сожалению, атака врага унесла жизни двух человек.
Сегодня под покровом ночи российские оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким украинским городам. Среди них был и Краматорск.
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Жертвы обстрела
Ракетный удар оккупантов по Краматорску унес жизни двух людей. Информации о раненых из-за вражеского обстрела пока нет.
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