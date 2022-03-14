Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: два человека погибли

Сегодня ночью Краматорск стал одной из мишеней для ракет оккупантов. К сожалению, атака врага унесла жизни двух человек.

Сегодня под покровом ночи российские оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким украинским городам. Среди них был и Краматорск.

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Жертвы обстрела

Ракетный удар оккупантов по Краматорску унес жизни двух людей. Информации о раненых из-за вражеского обстрела пока нет.

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