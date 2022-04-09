Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения

Ночью россияне ракетами обстреляли Миргород. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения инфраструктуры.

Обстреливали инфраструктуру

Об обстреле сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин 9 апреля.

Внимание Отдельные подразделения армии России до сих пор остаются в Беларуси, – Генштаб

Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения,

– написал Лунин.

Жертв нет

По данным Полтавской ОГА, в результате обстрела пострадали два человека. Они получают всю необходимую помощь.

Известно, что Миргород не впервые получил ракетный удар – 2 апреля было 3 "прилета" по инфраструктуре города.

Вам будет интересно – Зачем русня обстреляла Краматорск: смотреть видео