Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения
9 апреля 2022 , 08:50Читати новину українською
Источник:Полтавская ОГА
Ночью россияне ракетами обстреляли Миргород. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения инфраструктуры.
Обстреливали инфраструктуру
Об обстреле сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин 9 апреля.
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Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения,
– написал Лунин.
Жертв нет
По данным Полтавской ОГА, в результате обстрела пострадали два человека. Они получают всю необходимую помощь.
Известно, что Миргород не впервые получил ракетный удар – 2 апреля было 3 "прилета" по инфраструктуре города.
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