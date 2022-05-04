Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Требухов на Киевщине

Вечером 4 мая почти по всей Украине звучит воздушная тревога. Около 9 вечера оккупанты обстреляли село Требухов в Киевской области.

О взрыве в Требухове сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко. Впрочем, пока он не предоставил никаких других подробностей.

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Село Требухов принадлежит Броварскому району Киевской области и расположено совсем недалеко от города. Заметим, что накануне ряд СМИ сообщал о звуках взрывов в Броварах.

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