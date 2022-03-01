Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части вблизи Измаила

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лещиновка вблизи Измаила Одесской области. Новость 1 марта сообщил Андрей Абрамченко, городской голова Измаила.

Оккупанты цинично обстреливают города и села Украины. Также утром 27 февраля Россия выпустила ракету в город Арциз в Одесской области.

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Враг 28 февраля хотел нарушить воздушное пространство Одессы. Однако, к счастью, ничего не вышло. Помешала система противовоздушной обороны.

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