Оккупанты нанесли удар 3 ракетами в Одесском районе: есть пострадавшие

Вечером 1 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. По населенному пункту в Одесском районе выпустили сразу 3 ракеты.

Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, россияне ударили "Искандерами" с территории оккупированного Крыма.

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По словам Марченко, в результате авиаудара есть пострадавшие. В настоящее время информация уточняется. Где именно упали ракеты, пока не разглашают.

Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли,

– подчеркнул Максим Марченко.

! В Одессе 1 апреля встретили по-особому. На железнодорожном вокзале прошла акция "Чемодан-вокзал-Россия".

Несколько дней назад вражеский десант предпринял попытку высадиться на побережье Одессы. Российские катера должны были высадить ДРГ, однако от украинцев враг получил достойный отпор.

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