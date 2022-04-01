Оккупанты нанесли удар 3 ракетами в Одесском районе: есть пострадавшие
Источник:телеграм Максима Марченко
Вечером 1 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. По населенному пункту в Одесском районе выпустили сразу 3 ракеты.
Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, россияне ударили "Искандерами" с территории оккупированного Крыма.
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По словам Марченко, в результате авиаудара есть пострадавшие. В настоящее время информация уточняется. Где именно упали ракеты, пока не разглашают.
Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли,
– подчеркнул Максим Марченко.
Несколько дней назад вражеский десант предпринял попытку высадиться на побережье Одессы. Российские катера должны были высадить ДРГ, однако от украинцев враг получил достойный отпор.
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