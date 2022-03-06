Оккупанты направляют в Киев "Точку-У" и комплекс "Тор": украинцев просят говорить об увиденном

Российские оккупанты сейчас направляют в Киев ракеты "Точка-У" и комплекс "Тор". Они передвигаются для того, чтобы в первую очередь разрушать столицу.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Он отметил, что нынешнее относительное затишье в Киеве достаточно обманчиво.

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"То есть они концентрируются. Мы видим, где они это делают, как концентрируются. Сейчас, по нашим данным, в Киев направляется "Точка-У" и комплекс "Тор", – заявил советник министра.

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