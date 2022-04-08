Оккупанты наращивают войска и не оставляют попыток наступления на Попасную и Северодонецк

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают наращивание группировки войск.

Согласно информации, оккупанты продолжают предпринимать попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Однако успеха не имеют.

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"На Южнобугском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневой воздействие с целью нанесения поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины в указанном районе. Цели не достиг", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, добавили, что российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, нанося ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

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