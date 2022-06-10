Оккупанты наступают в направлении Воздвиженка – Роты и имеют частичный успех

10 июня 2022 , 07:10
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты. Они частично преуспевают.

Также враг закрепляется на занятых территориях. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 10 июня.

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Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах,
– говорится в сообщении.

 

 

Автор: Марта Кушка