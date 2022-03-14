Об этом в комментарии "Громадському Радіо" рассказали жители Мелитополя.

Интересно Украина придет в Мелитополь и другие города и привлечет к ответственности каждого, – Зеленский

Кроме прямых угроз и запугивания, оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении двух украинских активистов.

Митинги в Мелитополе: что известно

В Мелитополе ежедневно проходят митинги жителей против российской оккупации.

13 марта автомобили оккупантов с громкоговорителями разъезжали по городу и транслировали сообщения с запретом общественных собраний. Жители на дорогах напомнили оккупантам об известном маршруте движения.

11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, Федорова пытают в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.

12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, российские оккупанты похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову.

Мелитополь – это Украина: как местные жители напоминают об этом оккупантам