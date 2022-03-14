Про це у коментарі "Громадському Радіо" розповіли мешканці Мелітополя.
Цікаво Україна прийде в Мелітополь й інші міста і притягне до відповідальності кожного, – Зеленський
Окрім прямих погроз та залякування, окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку двох українських активістів.
Мітинги у Мелітополі: що відомо
- У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.
- 13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху.
- 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
- 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.
Мелітополь – це Україна: як місцеві жителі нагадують про це окупантам