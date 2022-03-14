Про це у коментарі "Громадському Радіо" розповіли мешканці Мелітополя.

Цікаво Україна прийде в Мелітополь й інші міста і притягне до відповідальності кожного, – Зеленський

Окрім прямих погроз та залякування, окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку двох українських активістів.

Мітинги у Мелітополі: що відомо

У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.

13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху.

11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.

12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.