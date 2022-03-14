Про це у коментарі "Громадському Радіо" розповіли мешканці Мелітополя.

Цікаво Україна прийде в Мелітополь й інші міста і притягне до відповідальності кожного, – Зеленський

Окрім прямих погроз та залякування, окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку двох українських активістів.

Мітинги у Мелітополі: що відомо

  • У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.
  • 13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.

Мелітополь – це Україна: як місцеві жителі нагадують про це окупантам