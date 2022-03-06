Оккупанты не контролируют территории, только дороги и некоторые населенные пункты: карта
Российские оккупанты, несмотря на планы кремлевского карлика за несколько дней захватить Киев, не смогли захватить ни одного крупного города Украины. Пока они контролируют только дороги и некоторые населенные пункты.
Наиболее актуальную и корректную информацию отображает карта, представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy.
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Оккупанты контролируют только дороги и некоторые населенные пункты / Карта ASPI Cyber Policy
Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает не верить манипуляциям в отношении украинских территорий. Украинские вооруженные силы достойно держат оборону.
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