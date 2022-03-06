Оккупанты не контролируют территории, только дороги и некоторые населенные пункты: карта

6 марта 2022 , 23:19
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Источник:

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Российские оккупанты, несмотря на планы кремлевского карлика за несколько дней захватить Киев, не смогли захватить ни одного крупного города Украины. Пока они контролируют только дороги и некоторые населенные пункты.

Наиболее актуальную и корректную информацию отображает карта, представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy.

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Оккупанты контролируют только дороги и некоторые населенные пункты / Карта ASPI Cyber Policy

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает не верить манипуляциям в отношении украинских территорий. Украинские вооруженные силы достойно держат оборону.

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Автор: Ігор Саджениця