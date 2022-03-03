Оккупанты не могут достичь успеха и обстреливают жилые кварталы крупных городов, – ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты не преуспели почти на всех направлениях, где планировали продвинуться вперед. Из-за этого они прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.
Вооруженные силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи. Они контратакуют и не дают оккупанту продвигаться.
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Какова ситуация на фронте
На Волынском направлении противник продолжает демонстрационные действия вдоль государственной границы. На Полесье – пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов:
- Козаровичи,
- Вышгород,
- Фастов,
- Обухов.
Российские военные разворачивают полевые логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.
На Северском направлении противник не имеет успеха в городах:
- Чернигов,
- Нежин,
- Сумы,
- Лебедин,
- Ахтырка.
Избегая боевых столкновений с нашими военными, российские террористы пытаются добраться до северных окраин Киева. Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч.
Мотострелковая бригада российского северного флота фактически потеряла боеспособность. Она осуществляет перегруппировку и пытается наступать на Бровары и Киев.
На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов:
- Золочев,
- Харьков,
- Балаклея,
- пытается продолжить наступление в направлении Лозовой.
Там россияне катастрофически нуждаются в пополнении утраченной техники и личного состава.
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На Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 армейских корпусов при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия возле:
- Нового Айдара,
- Волновахи,
- Мариуполя.
Главной цели по захвату Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.
На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступления. После перегруппировки и ввода оперативных резервов оккупанты сосредоточили основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.
Генштаб призывает не распространять информацию о ВСУ
В Генштабе ВСУ призвали блогеров, экспертов и обычных пользователей интернета не распространять информацию о попадании вражеских ракет. Ведь россияне могут использовать ее для корректировки следующего выстрела.
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