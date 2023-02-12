Россияне неспособны обеспечить быстрое наступление даже элитными войсками: анализ ISW

В Украине уменьшают способность России начать новое широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах вражеских вооруженных сил. Сейчас у них – ограниченные доступные кадры.

У России нет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции 24 февраля этого года. Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Важно Это уже невозможно: Фейгин исключил неожиданное и быстрое наступление России

Почему россияне не могут обеспечить быстрое наступление

Российские блогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля совершить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента России в создании недостижимых ожиданий.

Сообщения о кульминации и тактических неудачах российских войск вокруг Угледара Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру россиян в то, что их войска способны начать решительную наступательную операцию,

– отметили аналитики.

К тому же захватчикам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и они потеряли инициативу из-за быстрого перекидывания украинскими силами резервов в этот район.

Такие инциденты подтверждают, что российская армия не в состоянии вести наступление вдоль Донецкого фронта.

Разница между ограниченным продвижением России в районе Бахмута и отсутствием существенного продвижения в других местах Украины может подтвердить, что российские силы не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневровой войны.

Российское военное командование разворачивает свои элитные подразделения в районе Бахмута меньшими формированиями, используя тактику проникновения в городах, согласно ограниченным кадрам российской тактики в этом районе.

"Российские войска применяют более традиционную механизированную маневровую тактику ведения боевых действий с использованием обычных, а не элитных, мотострелковых подразделений, морской пехоты и танков. Все формирования были признаны неспособными к бою на предыдущих этапах войны и, вероятно, были восстановлены с помощью мобилизованного персонала" , – подчеркнули в ISW.

Оккупантам не хватает элитных формирований

Похоже, что российские военные не смогли подготовить свой мобилизованный личный состав к эффективным механизированным наступательным операциям за короткий промежуток времени с момента призыва. Отсутствие соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, по всей вероятности, способствует неэффективности вражеской тактики механизированного маневра.

Оккупантам не хватает количества элитных формирований, необходимых для проведения большего масштаба. Оценка ISW относительно перспектив будущих российских механизированных наступательных операций предлагается с низкой достоверностью из-за ограниченных доступных кадров, показывающих российскую военную тактику по всей линии фронта,

– добавили аналитики.

Новое наступление на Донбассе уже началось

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, масштабное наступление россиян уже началось. По его словам, сегодня основные и активные боевые действия проходят в Луганской и Донецкой областях. И они достаточно масштабны.

Подоляк подчеркнул, что кремлевский диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут. Однако для Владимира Путина, как известно, их жизнь не имеет никакой ценности.