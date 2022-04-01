Оккупанты не оставляют идеи в апреле ввести свой русскоязычный учебный процесс

Российские захватчики надеются, что им удастся ввести учебный процесс на временно оккупированных ими украинских территориях. Они хотят сделать это уже в апреле 2022 года.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что оккупанты пытаются ввести обучение в украинских учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке.

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Обещают, что якобы заплатят

"Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение", – отметили в Генштабе.

К слову, во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе все директора школ написали заявления на увольнение. Так они показали, что не будут сотрудничать с врагом.

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