Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Зазначається, що окупанти намагаються запровадити навчання в українських закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою.

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Обіцяють, що нібито заплатять

"Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду", – зазначили у Генштабі.

До слова, у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення. Так вони показали, що не співпрацюватимуть з ворогом.

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