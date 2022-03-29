Оккупанты не оставляют надежд захватить Изюм и постоянно обстреливают Харьковщину
29 марта 2022 , 13:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вражеские войска и дальше пытаются захватить Изюм. Кроме того, постоянно обстреливают города и села Харьковщины.
Оккупанты применяют как артиллерию, так и авиацию. Об этом сообщили в Генштабе 29 марта.
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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвинково, пытаются захватить город.
– говорится в сообщении.
Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.
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