Оккупанты не оставляют надежд захватить Изюм и постоянно обстреливают Харьковщину

Вражеские войска и дальше пытаются захватить Изюм. Кроме того, постоянно обстреливают города и села Харьковщины.

Оккупанты применяют как артиллерию, так и авиацию. Об этом сообщили в Генштабе 29 марта.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвинково, пытаются захватить город.

– говорится в сообщении.

Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.

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