Окупанти застосовують як артилерію, так і авіацію. Про це повідомили в Генштабі 29 березня.

До теми Понад 1500 загиблих росіян і знищений комбриг: під Харковом окупанти нарощують сили через втрати

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм,

– мовиться в повідомленні.

Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке.

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