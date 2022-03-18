Оккупанты не оставляют попыток захватить Изюм

18 марта 2022 , 12:53
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вражеские войска ищут разные способы, чтобы захватить Изюм на Харьковщине. Они усиливают группировку и накапливают технику.

В основные вражеские группировки оккупанты вводят новые дополнительные подразделения. Об этом сообщают в Генштабе 18 марта.

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Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку вводом дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия с целью организации инженерного и материально-технического обеспечения,
– говорится в сообщении.

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Автор: Марта Кушка