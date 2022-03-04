Оккупанты не подпускают "Укрэнерго" к ремонту линий электропередачи

Из-за действий рашистских оккупантов в Украине повреждены подстанции и линии электропередачи. В то же время когда ответственные за это работники хотят их починить – их просто не допускают.

Об этом сообщили в телеграм-канале TOP ENERGY. Отмечается, что работники "Укрэнерго" продолжают работать в усиленном режиме.

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Согласовывают, а потом не пускают

Оккупанты сначала согласовывают проведение ремонтов подстанций и линий электропередачи, но потом не допускают специалистов на поврежденные объекты,

– говорится в сообщении.

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