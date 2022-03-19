Лишили людей лекарства и еды: оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину

19 марта 2022 , 17:27
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Источник:

Суспільне

Военные России 19 марта не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины. Также они не разрешили их разгружать.

Эти грузы везли крайне необходимые вещи, в которых сейчас нуждаются местные жители. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

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Всего в область следовали 14 грузовиков. Из-за отказа в пропуске от российских военных, фуры пришлось развернуть. Теперь они отправились обратно на Днепропетровщину.

Что они везли людям:

  • средства гигиены для детей и взрослых,
  • консервацию;
  • мясо;
  • полуфабрикаты;
  • детское питание;
  • лекарства.

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Автор: Олександр Марчак