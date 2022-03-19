Лишили людей лекарства и еды: оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину
19 марта 2022 , 17:27Читати новину українською
Источник:Суспільне
Военные России 19 марта не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины. Также они не разрешили их разгружать.
Эти грузы везли крайне необходимые вещи, в которых сейчас нуждаются местные жители. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.
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Всего в область следовали 14 грузовиков. Из-за отказа в пропуске от российских военных, фуры пришлось развернуть. Теперь они отправились обратно на Днепропетровщину.
Что они везли людям:
- средства гигиены для детей и взрослых,
- консервацию;
- мясо;
- полуфабрикаты;
- детское питание;
- лекарства.
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