Лишили людей лекарства и еды: оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину

Военные России 19 марта не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины. Также они не разрешили их разгружать.

Эти грузы везли крайне необходимые вещи, в которых сейчас нуждаются местные жители. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

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Всего в область следовали 14 грузовиков. Из-за отказа в пропуске от российских военных, фуры пришлось развернуть. Теперь они отправились обратно на Днепропетровщину.

Что они везли людям:

средства гигиены для детей и взрослых,

консервацию;

мясо;

полуфабрикаты;

детское питание;

лекарства.

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