Оккупанты не смогли обеспечить Херсонскую область едой: отправляют людей за покупками в Крым

Жители части Херсонской области, которая находится под контролем российских захватчиков, серьезно страдают от нехватки продуктов и товаров в магазинах. Ведь оккупационные власти оказались не способны завозить все необходимое через Крым.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, провал с обеспечением местного населения всем необходимым в Херсонской области произошел вовсе не из-за боевых действий. Ведь захватчики действительно заходили на Юг с верой в то, что делают это навсегда, и рассчитывали на быстрое и полное замещение украинских товаров российскими.

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Однако логистика оккупантов не выдержала даже такой нагрузки, а российские командиры подзастряли в регионе в результате яростного сопротивления, которое уже шестой месяц оказывают украинцы.

Офицеры обогащаются, пользуясь страданиями людей

Когда же захватчики начали внедрять на оккупированной территории свои порядки, они сразу же столкнулись с проблемой обеспечения всех нужд оставшихся дома нескольких сотен тысяч людей.

Сначала ордынцы соглашались выпускать предпринимателей в Крым для осуществления закупок и продаж товаров в магазинах Херсона. Впрочем, впоследствии россияне начали всерьез давить на бизнес – заставлять людей получать российскую регистрацию и работать только при наличии выданных "военной администрацией" "лицензий".

Даже несмотря на то, что на подобное сотрудничество вынужденно вызвались многие владельцы торговых точек, полноценно обеспечить часть региона предприниматели не смогли. В том числе и из-за искусственных преград, которые им создали сами российские солдаты.

Захватчики выставили таксу за каждую ввезенную из Крыма в Херсонскую область машину с продуктами для продажи, кое-где отбирали весь товар, а также начали предлагать свои услуги по доставке грузов в магазины.

Кроме того, в Херсонской области заработали и "отжатые" новыми владельцами жизни магазины. Куда продукцию завозили уже под крышеванием оккупантов.

Однако по ряду причин россияне банально не смогли обеспечить жителей Херсонщины даже самыми необходимыми продуктами и товарами. Из-за этого и из-за чрезвычайно высоких цен в ряде населенных пунктов возникло такое явление, как продовольственный туризм. Многим семьям оказалось удобнее и дешевле ездить в оккупированный Крым, чтобы просто купить запасы еды. Поскольку бороться с этим захватчикам не было смысла, они решили организовать для себя дополнительный бизнес.

Офицеры российской армии вместе с ФСБшниками выделили целые автобусы, которые начали возить людей в Крым на рынки и супермаркеты. Стоимость такой поездки в оба конца ордынцы оценили в 600 гривен по "черному" курсу.

Сейчас продовольственные туры крайне актуальны для жителей Херсонщины. Особой популярностью они пользуются в Скадовске, Приморске, Каланчаке, Новониколаевке и Антоновке.

Обеспечение самого Херсона критически низкое

В то же время после уничтожения мостов, соединяющих Херсон с левобережной частью области, от нехватки продуктов питания стал страдать областной центр. Путинские опричники, конечно, не согласятся открыть возможность бизнеса закупать товары на подконтрольной Украине территории, но переправлять нужное количество продуктов для целого города не собираются.

Ибо перед захватчиками в первую очередь стоит задача снабжения всего необходимого своей многочисленной группировке на правобережье. При этом инструментов для переправки снарядов, еды и топлива у оккупантов совсем не много. А поскольку потребности населения российские солдаты решают в последнюю очередь или ищут способы максимального обогащения, в ближайшее время следует ожидать ухудшения гуманитарного положения в Херсоне: дефицита продукции и стремительного повышения цен.