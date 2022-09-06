Оккупанты беспощадно проваливают подготовку к "референдуму" на Запорожье, – спецслужбы

Захватчики, вероятно, вскоре объявят о переносе даты "референдума" о присоединении части Запорожской области к россии. Поскольку реальная поддержка оккупации региона не превышает 10% местного населения, а подготовиться к столь масштабному инсценировке ФСБшники не успевают.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, путинским приспешникам, вероятно, снова придется оконфузиться и говорить об отсрочке проведения "референдума" на оккупированной территории Запорожской области. Поэтому захватчики пытаются существенно ускориться с пропагандой и сбором личных данных местных жителей.

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Паспортные данные жителей временно оккупированных территорий захватчики хотят использовать для голосования за присоединение части региона к россии.

Не успевают к поставленным путиным дедлайнам

Несмотря на то, что Запорожье фактически является единственной областью, на которой захватчики "официально" объявили дату проведения "референдума", скорее всего, им придется проявить в этом смысле "жест доброй воли". Ведь все попытки масштабно агитировать жителей оккупированных городов не привели к желаемому эффекту.

Ведь все попытки масштабно агитировать жителей оккупированных городов не привели к желаемому эффекту. Кроме того, не разрешить провести "голосование" 11 сентября оккупантам может и ситуация на фронтах. Ибо проведение контрнаступления в Херсонской области, некоторое усиление боевых действий на направлениях Васильевки и Пологов, а также активизация партизан непосредственно в оккупированных городах не очень способствуют "референдуму".

Ибо проведение контрнаступления в Херсонской области, некоторое усиление боевых действий на направлениях Васильевки и Пологов, а также активизация партизан непосредственно в оккупированных городах не очень способствуют "референдуму". Впрочем, пожалуй , больше мешает россиянам тотальное отсутствие поддержки оккупации со стороны украинцев в захваченных населенных пунктах. Почти никто не хочет прихода "русского мира" в свои города и поселки, а более 90% местных жителей с нетерпением ждут прихода ВСУ.

Почти никто не хочет прихода "русского мира" в свои города и поселки, а Все давление, которое ФСБшники, российские военные, боевики и мобилизованные на Донбассе оказывали на местных гражданских, не привело к тому, чтобы кто-то "полюбил" оккупантов. Лишь малое количество людей согласилось получить российские паспорта. "Гуманитарную помощь" от захватчиков принимало гораздо больше лиц, ведь выжить в регионе без нее крайне тяжело.

Поскольку получение продуктов российские спецслужбы связали с передачей им всех личных данных, оккупанты так или иначе пытаются собрать нужное количество информации о людях, чтобы использовать это для "голосования".

Кроме того, недавно захватчики внедрили новую схему выдачи финансовой помощи – адресную раздачу денег в обмен на паспортные данные и идентификационные коды. Они объясняют людям, что могут отдать 10 тысяч рублей только в обмен на разрешение сфотографировать документы. Мол, иначе финансовой поддержки от россии не будет.

Однако, несмотря на все многомесячные попытки собрать данные хотя бы половины жителей оккупированной части Запорожской области, россияне не смогли дойти даже до 20% от запланированных цифр. Даже откровенный подкуп оставшихся без возможности зарабатывать людей не смог всерьез приблизить кураторов "референдума" к выполнению приказа путина.

Очень хотят защитить "ядерным зонтиком" ЗАЭС

По данным украинских спецслужб, российские захватчики хотят захватить как можно больше наших территорий, чтобы в дальнейшем продолжить свою "тактику салями" и в целом уничтожить Украину. Однако подлинный интерес для кремля представляют только Херсонская и Запорожская области. Поскольку именно от Юга зависит снабжение воды в Крым, а также там расположена Запорожская атомная электростанция.

Именно поэтому захватчики спешат с "референдумом", однако аннексировать оккупированную часть Херсонщины путин не рискует из-за ситуации на фронте. С временно оккупированными территориями Запорожской области ситуация несколько иная. В Москве запланировали как можно скорее объявить ее "частью россии" для того, чтобы отхватить себе ЗАЭС и размахивать ядерной палкой в случае попытки Киева отвоевать эти города.

Донецкая и Луганская области как таковые путина вообще не интересуют, потому что этот регион уничтожен и разграблен. О каком-то условном присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" речь может идти исключительно для того, чтобы российское руководство не сошло с объявленных целей "спецоперации". Но нельзя исключать того, что Гитлер современности вообще откажется от присоединения Востока Украины и оставит пока оккупированные "республики" в статусе банановых.