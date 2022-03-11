Оккупанты не возьмут Мариуполь, они все полягут, потому что их там мало, – Арестович

Самая болезненная и горячая точка сейчас – Мариуполь, который на данный момент находится в блокаде и просто сносят с лица земли.

Но противникам не хватает сил для того, чтобы войти в Мариуполь. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

Не исключено, что значительная часть белорусов перейдет на нашу сторону, – Арестович

Они там все полягут, потому что их там мало. Они не готовы к городским боям,

– сказал Арестович.

По его словам, оккупанты все сносят именно артиллерией и авиацией. От непрерывных обстрелов невозможно похоронить людей, поэтому погибшие гражданские просто лежат на улицах.

"То, что произошло с роддомом – мы все видели. Там нет света, воды, уже перебои с продуктами питания", – добавил Арестович.

Он сказал, что этой болезненной точкой сейчас занимается президент и международное сообщество, ведь ситуация в Мариуполе сейчас важнейшая проблема.

Смотрите обращение Арестовича к белорусам: