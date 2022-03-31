Оккупанты не впустили в Бердянск эвакуационные автобусы: люди пошли к ним пешком
31 марта 2022 , 22:43Читати новину українською
В Бердянск 31 марта приехали эвакуационные автобусы. Впрочем, российские захватчики не позволили им забрать людей из города.
Об этом вечером сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она уточнила, что сегодня в Бердянск доехали 45 автобусов для эвакуации, пишет 24 канал.
Важно Верещук рассказала о согласованных гуманитарных коридорах на 31 марта
Автобусы поедут в Запорожье уже 1 апреля
К сожалению, российские оккупанты не пропустили транспорт в сам Бердянск. Поэтому 600 человек вышли к автобусам из города и уже завтра утром (1 апреля) они должны выехать в Запорожье.Обратите внимание! Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы с утра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье.
Оккупанты и раньше блокировали проезд эвакуационных автобусов в Бердянск. В таких случаях люди не ждут в городе, а идут к транспорту пешком.
Обращение Ирины Верещук за 31 марта: смотрите видео