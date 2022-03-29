Оккупанты не впустили в Херсон фуры с оборудованием для родов

Вчера, 28 марта, в Харьков доехали 5 фур из Организации Объединенных Наций, которые были предназначены для Херсона. В них были продукты, медикаменты и оборудование для родов.

На ящиках была надпись "Херсон". Как объяснили представители организации, помощь везли именно в этот город, однако пробиться туда не смогли, сообщает 24 канал. Именно поэтому гуманитарный груз направили в Харьков.

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"Оккупанты не пустили. Хотя и там были самые необходимые вещи – от продуктов до оборудования, которое должно помогать во время родов", – рассказала журналистка, которая находится в Харькове.

Лекарства и продукты будут раздавать по области

Она объяснила, что сегодня, 29 марта, эти продукты, лекарства и оборудование будут раздавать в Балаклейском районе, попытаются доехать до Изюма и роддомов Харькова.

"Это оборудование, в котором тотально нуждаются в наших медучреждениях", – объяснила корреспондентка.

До Херсона не доехали фуры с помощью: смотрите видео