На ящиках був напис "Херсон". Як пояснили представники організації, допомогу везли саме в це місце, однак пробитися туди не змогли, повідомляє 24 канал.

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"Окупанти не пустили. Хоча й там були найнеобхідніші речі – від продуктів до обладнання, яке має допомагати під час пологів", – розповіла журналістка, яка перебуває в Харкові.

Ліки і продукти роздаватимуть по області

Вона пояснила, що сьогодні, 29 березня, ці продукти, ліки й обладнання роздаватимуть у Балаклійському районі, спробують доїхати до Ізюма і пологовими Харкова.

"Це обладнання, яке тотально потребують наші медзаклади", – пояснила кореспондентка.

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