Обстрел Камышевахи длился два часа непрерывно. Об этом сообщили в Запорожской ОВО 1 июня.
Обратите внимание В Гуляйполе ситуация сложная, из общины выехало почти 80% населения
Непрерывный обстрел длился 2 часа
Вчера, 31 мая, на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов без остановки сыпались российские снаряды,
– говорится в сообщении.
Местным жителям, еще не успевшим выехать в более безопасные места, пришлось более двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых нет.
Прицельным огнем вражеские войска разбили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику.
Итоги в сутки 31 мая на Запорожье
В Запорожье в течение суток 31 мая активных боевых не было. Россияне проводят постоянную передислокацию своей техники, воздушную разведку и контрбатарейную борьбу.
Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Они усиливают свои группировки оружием и техникой возле Мелитополя и Васильевки.
От массированных вражеских артобстрелов пострадали Камышеваха, Орехов. Оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения.
В некоторых районах Запорожья ситуация достаточно сложная. В частности, россияне ежедневно обстреливают Орехов и Гуляйполе. В результате обстрела Орехова были повреждены частные дома, музыкальная школа и больница. Из-за непрерывных вражеских атак в Гуляйполе людей там почти не осталось . В одной из общин в Запорожье есть населенные пункты, где проживает всего 20% из довоенного населения.
Тем не менее, защитники Запорожского края продолжают защищать Украину. За сутки 31 мая им удалось уничтожить:
- личного состава – полностью ликвидировали 6 человек, 9 ранили;
- самолетов Су-25 – 1 уничтожено, 1 повреждено;
- станций радиоэлектронной борьбы – 1;
- автомобильной техники – 5.