Обстрел Камышевахи длился два часа непрерывно. Об этом сообщили в Запорожской ОВО 1 июня.

Обратите внимание В Гуляйполе ситуация сложная, из общины выехало почти 80% населения

Непрерывный обстрел длился 2 часа

Вчера, 31 мая, на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов без остановки сыпались российские снаряды,

– говорится в сообщении.

Местным жителям, еще не успевшим выехать в более безопасные места, пришлось более двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых нет.

Прицельным огнем вражеские войска разбили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

Итоги в сутки 31 мая на Запорожье

В Запорожье в течение суток 31 мая активных боевых не было. Россияне проводят постоянную передислокацию своей техники, воздушную разведку и контрбатарейную борьбу.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Они усиливают свои группировки оружием и техникой возле Мелитополя и Васильевки.

От массированных вражеских артобстрелов пострадали Камышеваха, Орехов. Оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения.

В некоторых районах Запорожья ситуация достаточно сложная. В частности, россияне ежедневно обстреливают Орехов и Гуляйполе. В результате обстрела Орехова были повреждены частные дома, музыкальная школа и больница. Из-за непрерывных вражеских атак в Гуляйполе людей там почти не осталось . В одной из общин в Запорожье есть населенные пункты, где проживает всего 20% из довоенного населения.

Тем не менее, защитники Запорожского края продолжают защищать Украину. За сутки 31 мая им удалось уничтожить:

личного состава – полностью ликвидировали 6 человек, 9 ранили;

самолетов Су-25 – 1 уничтожено, 1 повреждено;

станций радиоэлектронной борьбы – 1;

автомобильной техники – 5.

Обратите внимание – Немецкий канцлер заявил, что Украина получит ПВО: видео