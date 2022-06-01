Обстріл Комишувахи тривав дві години безперервно. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 1 червня.

Зверніть увагу У Гуляйполі ситуація складна, з громади виїхало майже 80% населення

Безперервний обстріл тривав 2 години

Вчора, 31 травня, на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди,

– мовиться в повідомленні.

Місцевим мешканцям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більш ніж дві години ховатися у підвалах, аби вберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених немає.

Прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку.

Підсумки за добу 31 травня на Запоріжжі

На Запоріжжі протягом доби 31 травня активних бойових не було. Росіяни проводять постійну передислокацію своєї техніки, повітряну розвідку та контрбатарейну боротьбу.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Вони посилюють свої угруповання зброєю та технікою біля Мелітополя та Василівки.

Від масованих ворожих артобстрілів постраждали Комишуваха, Оріхів. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння.

У деяких районах Запоріжжя ситуація досить складна. Зокрема, росіяни ледь не щодня обстрілюють Оріхів та Гуляйполе. Внаслідок обстрілу Оріхова було пошкоджено приватні будинки, музична школа та лікарня. Через безперервні ворожі атаки в Гуляйполі людей там майже не залишилося. В одній з громад на Запоріжжі є населені пункти, де проживає всього лиш 20% з довоєнного населення.

Попри все, оборонці Запорізького краю продовжують захищати Україну. За добу 31 травня їм вдалося знищити:

особового складу – повністю ліквідували 6 осіб, 9 поранили;

літаків Су-25 – 1 знищено, 1 пошкоджено;

станцій радіоелектронної боротьби – 1;

автомобільної техніки – 5.

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