Оккупанты никогда не будут любить Крым, как мы – хоть перепишите историю, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что никто не любит Крым так, как украинцы, и ни для кого он не является таким важным, как для нас. Гарант уверяет, что полуостров вернется в состав Украины. Это лишь вопрос времени.

Об этом Зеленский рассказал в интервью русскоязычному государственному каналу "Дом". В сети уже появился анонс этого разговора.

Обратите внимание Сближение с ЕС: Зеленский подписал два важных закона о банках

О чем говорил президент

По убеждению Зеленского, все кто любит Украину – украинцы, а кто не любит – гости и путешественники. Именно поэтому российские оккупанты никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Глава государства пояснил, что для украинцев природа на острове – уникальная, море напоминает о детстве и все это свидетельствует о любви, которую невозможно привить.

Также президент рассказал о значении полуострова в его жизни.

"Мы ходили на Ай-Петри, Кострополь, Жуковка, палатки. Прыгаешь с 14 метров со скалы, удивляешь свою будущую жену: "Вот, смотри как могу". Тряслись коленки, но я прыгал. Это я. Я там жил. Это моя земля", – рассказал Зеленский.

Россияне не задержатся в Крыму

Глава государства уверен, что оккупанты надолго не задержатся в украинском Крыму.

Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их здесь находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это (Крым – 24 канал) никогда не будет российской территории. Просто никогда... Оккупанты никогда не будут любить Крым так, как мы – хоть перепиши историю, хотя все города переименуйте. Это невозможно. Все они вернутся домой. Это лишь вопрос времени,

– сказал гарант.

Анонс интервью Зеленского телеканалу "Дом"