Оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию: без света осталась вся Луганщина

Российские оккупанты обесточили новую Кременскую электроподстанцию. В результате все населенные пункты Луганщины остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время обеспечивала электроэнергией большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала с Луганской ТЭС, что в городе Счастье, но трансформаторные блоки разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии,

– сообщил Гайдай.

Именно поэтому до сегодняшнего дня, 25 апреля, новая подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома жителей области.

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Впоследствии глава ОВА сказал, что необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться другой схемой из-за мощных электроподстанций, которые остались в работе на территории области.

В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, что заживляет Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий,

– объяснил Гайдай.

Добавим, что вражеский снаряд попал в газопровод в Лисичанске. На сегодняшний день без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов. В Рубежном, Попасной и близлежащих селах есть критические повреждения водоснабжающей инфраструктуры.

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